«Приходится отказывать»: почему Чеботина не фотографируется с фанатами
Чеботина отказывает в фото фанатам, когда плохо себя чувствует или опаздывает
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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У артистки нет отбоя от поклонников.
Певица Люся Чеботина отказывает в совместной фотографии фанатам, если плохо себя чувствует или опаздывает. Об этом она эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru после своего концерта на станции метро «Курская» в преддверии праздника 8 Марта.
Артистка утверждает, что довольно часто бывает в общественных местах, и ее постоянно узнают поклонники.
«У меня нет такого, что я живу какой-то супер закрытой жизнью: я выхожу в торговые центры, в рестораны», — сообщила она.
Чеботина обмолвилась, что практически всегда у нее просят совместное фото или автограф. Например, даже в налоговой, где она недавно была по делам.
«Это так прикольно, потому что ты вроде бы приходишь по своим каким-то по рабочим делам, а у кого-то это еще и классное воспоминание, и фотография на память», — говорит певица.
Но бывают и случаи, когда приходится отказывать людям, отмечает Чеботина. Например, когда она плохо себя чувствует или очень спешит.
«Тогда приходится отказывать. Но я не вижу ничего такого в том, чтобы сфотографироваться с людьми, которых действительно может осчастливить данная фотография», — заключает артистка.
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