«Приходится отказывать»: почему Чеботина не фотографируется с фанатами

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 17 0

Чеботина отказывает в фото фанатам, когда плохо себя чувствует или опаздывает

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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У артистки нет отбоя от поклонников.

Певица Люся Чеботина отказывает в совместной фотографии фанатам, если плохо себя чувствует или опаздывает. Об этом она эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru после своего концерта на станции метро «Курская» в преддверии праздника 8 Марта.

Артистка утверждает, что довольно часто бывает в общественных местах, и ее постоянно узнают поклонники.

«У меня нет такого, что я живу какой-то супер закрытой жизнью: я выхожу в торговые центры, в рестораны», — сообщила она.

Чеботина обмолвилась, что практически всегда у нее просят совместное фото или автограф. Например, даже в налоговой, где она недавно была по делам.

«Это так прикольно, потому что ты вроде бы приходишь по своим каким-то по рабочим делам, а у кого-то это еще и классное воспоминание, и фотография на память», — говорит певица.

Но бывают и случаи, когда приходится отказывать людям, отмечает Чеботина. Например, когда она плохо себя чувствует или очень спешит.

«Тогда приходится отказывать. Но я не вижу ничего такого в том, чтобы сфотографироваться с людьми, которых действительно может осчастливить данная фотография», — заключает артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Кэти Перри отправится в космос.

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