«Не забывайте моих ребят»: Путин обсудил СВО на встрече губернатором Иркутской области

Школу, сквер и улицу в административном центре региона назовут в честь героя спецоперации.

Иркутская область уделяет особое внимание поддержке участников спецоперации. Тем, кто вернулся к гражданской жизни, помогают с трудоустройством.

Семьи бойцов, которые сейчас находятся на передовой — на личном контроле депутатов. Об этом президенту России Владимиру Путину сегодня на встрече в Кремле доложил глава региона Иркутской области Игорь Кобзев.

Он уточнил, что в Иркутске назовут школу, сквер и улицу в честь самого молодого Героя России из Приангарья — Эдуарда Дьяконова.

Он погиб во время освобождения Мариуполя, накрыв собой гранату, тем самым он спас жизни восьми сослуживцев. В планах также строительство госпиталя для военнослужащих.

«И как я некоторым коллегам говорил, не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», — поручил президент государства.

«Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем. Пользуясь случаем, про участников СВО. 15 человек у нас в прошлом году уже вошли в представительные органы власти. Они заслужили это, участвуя в соответствующей выборной системе. В этом году — 41. Я уже открываю старт программы „Герои Приангарья“. Мы за счет областного бюджета обучим, трудоустроим, если нужно. Если им нужно открыть какое-то свое дело — поможем», — ответил глава Иркутской области.

На встрече губернатор передал Владимиру Путину письмо от ветерана Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, а в этом году ему исполнится 100 лет, он приедет в Москву на парад в честь Дня Победы.

«Можете посмотреть, почитать. Там слова поддержки, особенно последняя фраза. Ну это люди, которые прошли школу. Правильно все там написали», — передал Путину письмо чиновник.

«Ветеран по-другому и не может написать — „Победа будет за нами“. Да. Бодро, хорошо выглядит», — президент внимательно изучил послание.

«Выглядит прекрасно. Он — десантник, 47 прыжков. Кстати, 50 лет отстоял за станком, имеет Орден Трудового Красного Знамени», — сообщил Кобзев.

«Привет ему передавайте», — попросил российский лидер.