Трамп выгнал Зеленского: итоги встречи в Белом доме

Переговоры, на которых ожидалось подписание соглашения о редкоземах, закончились оглушительным скандалом.

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, на которой ожидалось подписание соглашения по украинским редкоземам, закончилась скандалом. В ходе переговоров стороны перешли на повышенный тон, а Трамп заявил о неготовности Зеленского к миру.

Президент США указал на проблемы Украины

В начале переговоров президент США заявил, что глава украинского режима должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«Если вы можете получить соглашение о прекращении огня прямо сейчас, я говорю вам — берите, чтобы пули прекратили свистать, а люди умирать», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что без военной помощи от Вашингтона конфликт на Украине закончился бы за две недели, а возможно, даже и меньше, и потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня.

Также в ходе переговоров Трамп указал на большие проблемы Украины.

«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас», — подчеркнул Трамп, отметив, что у Зеленского нет козырей в переговорах.

Президент США заявил, что у Украины «большие проблемы» в конфликте с Россией.

«Я знаю, что вы не выигрываете», — отметил Трамп.

Кроме того, он указал на то, что Незалежная сейчас находится «не в очень хорошем положении», но она сама загнала себя туда.

Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США

В ходе общения, в котором, помимо лидеров стран, присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, стороны перешли на повышенный тон.

Заместитель Трампа заметил, что Зеленский должен быть благодарен за оказанную Украине США помощь. В ответ лидер Незалежной возмутился и «почти начал кричать», что благодарил Америку уже многократно.

«Прямо сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников отправляться на передовую, потому что у вас проблемы с кадрами. Вы должны благодарить президента США за то, что он пытается положить конец этому конфликту», — заявил Вэнс.

Трамп, в свою очередь, счел неуважением критику, которую высказал Зеленский в адрес США в Овальном кабинете.

«То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — заявил президент США.

При этом он обвинил Зеленского в том, что тот играет с жизнями миллионов людей, чуть ли не доводя конфликт до Третьей мировой войны.

Также Трамп заявил Зеленскому, что тот не имеет права диктовать американской стороне, как ей относиться к конфликту на Украине, который Вашингтон пытается решить.

Трамп: Зеленский не готов к миру

По итогам переговоров с главой киевского режима Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру с участием США.

«Удивительно, что проявляется через эмоции, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу МИРА», — написал президент США в Truth Social.

При этом Трамп завил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.

После публичной перепалки с украинским лидером в ходе переговоров в Белом доме Трамп подчеркнул, что Вашингтону будет сложно вести дела с Киевом в такой конфликтной манере.

По данным СМИ, Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного срока. При этом часть изданий утверждает, что Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать. Немецкое издание BILD написало даже, что Трамп выгнал Зеленского.

Конфликт лидеров в публичном пространстве привел к отмене итоговой пресс-конференции. Вслед за этим отменилось и подписание американо-украинского соглашения по редкоземельным металлам.

По данным Fox News, украинцы «умоляли» Вашингтон передумать, однако госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщили им, что Зеленскому следует покинуть Белый дом.

Реакция в СМИ

Мировые СМИ характеризуют прошедшие в Белом доме переговоры как скандал. Так, NBC пишет, что встреча Зеленского с Трампом и Вэнсом переросла в «необычайное столкновение», а AP сообщает об «открытой вражде» между сторонами.

Telegraph называет произошедшее «дипломатической катастрофой», в публикации WSJ говорится о «напряженности между Трампом и Зеленским», которая «обострилась на встрече в Белом доме».

В свою очередь NYT пишет, что Зеленский решил не умиротворять Трампа, однако это привело к тому, что «президент взорвался».

Также американские журналисты запечатлели реакцию на перепалку Трампа и Зеленского посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Та буквально схватилась за голову во время разгоревшегося спора, а ее лицо выражало недоумение, разочарование и шок.

В свою очередь, глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск раскритиковал Зеленского, заявив в соцсети Х, что глава киевского режима уничтожил себя в глазах американского народа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о встрече Трампа и Зеленского в Белом доме.