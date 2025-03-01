Папе римскому провели искусственную вентиляцию легких

Папа Римский Франциск столкнулся с бронхоспазмом, что потребовало срочного проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали в пресс-службе печати Святого престола.

В заявлении отмечается, что заболевание негативно сказалось на функционировании дыхательной системы понтифика. В результате этого у него возникла рвота, после чего врачи провели экстренную очистку бронхов, а также осуществили другие необходимые медицинские процедуры, которые прошли «с хорошим ответом на газообмен».

Папа Римский начал испытывать недомогание еще в январе. Постоянное наблюдение и лечение не особо помогли, поскольку его состояние стало хроническим. Позднее, 14 февраля, стало известно о госпитализации понтифика из-за бронхита. Позже у него была диагностирована пневмония. Почти через неделю, 23 февраля, его состояние, по официальной информации, оставалось критическим, хотя он и прибывал в сознании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится Папа Римский.