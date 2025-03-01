Папе Римскому провели искусственную вентиляцию легких

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Как сообщается, процедура прошла «с хорошим ответом на газообмен».

Папе римскому провели искусственную вентиляцию легких

Фото: www.globallookpress.com/ALESSIA GIULIANI

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Папа Римский Франциск столкнулся с бронхоспазмом, что потребовало срочного проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали в пресс-службе печати Святого престола.

В заявлении отмечается, что заболевание негативно сказалось на функционировании дыхательной системы понтифика. В результате этого у него возникла рвота, после чего врачи провели экстренную очистку бронхов, а также осуществили другие необходимые медицинские процедуры, которые прошли «с хорошим ответом на газообмен».

Папа Римский начал испытывать недомогание еще в январе. Постоянное наблюдение и лечение не особо помогли, поскольку его состояние стало хроническим. Позднее, 14 февраля, стало известно о госпитализации понтифика из-за бронхита. Позже у него была диагностирована пневмония. Почти через неделю, 23 февраля, его состояние, по официальной информации, оставалось критическим, хотя он и прибывал в сознании. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится Папа Римский.

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