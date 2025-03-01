В Абхазии стартовал второй тур президентских выборов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

С каждой минутой активность желающих проголосовать нарастает.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

По всей Абхазии открыты 152 избирательных участка. Как и во время первого тура, жители республики очень активны. Многие из них приходят проголосовать с самого утра.

«Я здесь родилась и выросла, поэтому хочется, чтобы все у нас было хорошо», — сказала избирательница.

Все урны проверены и опечатаны. Все как в первом туре, за исключением фамилий в бюллетенях. Трое претендентов из пяти выбыли из предвыборной гонки после первого тура голосования. Победителя выявить не удалось, для этого необходимо было больше 50% голосов. Однако после оглашения результатов первого тура более отчетливо стала видна позиция жителей республики, которые уже сделали свой выбор: лидером голосования тогда стал Бадра Гунба, набравший 46% голосов, обойдя главного оппонента на 10%.

«Наверное, чтобы в конце концов был мир у нас и уважение друг к другу», — сказал житель Абхазии в ответ на вопрос о важности голосования.

За президентское кресло во время повторного голосования борются два кандидата: Бадра Гунба, который до этого исполнял обязанности президента, и Адгур Ардзинба, которого называют лидером оппозиции. Право выбрать дальнейшую судьбу своей страны есть у 134 тысяч человек как на родине, так и за ее пределами.

Два избирательных участка снова открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать.

«Самое главное, чтобы народ был единогласным. Уже надоело все, правда», — сказала избирательница.

Эти президентские выборы в Абхазии — внеочередные. Досрочная смена власти — результат протестов и беспорядков, которые вспыхнули в ноябре 2024 года. Но поскольку стабильность политического курса напрямую влияет на развитие республики, граждане страны решили выбирать будущее спокойно и мирно на избирательных участках. Основное желание большинства голосующих — оставаться вместе с Россией.

Избирательные участки закроются в субботу, 1 марта, в 20:00. С каждой минутой активность желающих проголосовать нарастает. Если судить по первому туру, ее пик придется на послеобеденное время.

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В Абхазии стартовал второй тур президентских выборов

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