В Краснодаре в ДТП погибли три человека
Один из пассажиров был доставлен в больницу.
Фото, видео: Telegram/23 МВД/mvd_23
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В центре Краснодара произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего три человека погибли и еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, водитель Kia Ceed проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с Geely, который пересекал проезжую часть на зеленый свет. После аварии Kia Ceed проехал дальше, где врезался в стоящий автомобиль Kia Bongo.
«В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров Kia Ceed, один из пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге в результате наезда автобуса на остановку погибла женщина. Водитель не справился с управлением, столкнулся с семью автомобилями и наехал на остановку.
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