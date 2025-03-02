«Взрыв в Белом доме», «Фиаско», «Скандал», «Крах в Овальном кабинете». Мировые СМИ сутки изощряются в заголовках, чтобы описать то, что произошло накануне.

Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать договор о передаче украинских недр американским инвесторам. Договор достаточно кабальный, но до него и не дошло. Уже во время протокольного приема между делегациями произошла перепалка, которая просто немыслима на встрече такого уровня. Достаточно сказать, что Зеленский вполголоса обматерил вице-президента США. Обматерил, отмечу, на русском языке.

Вы просто посмотрите на лицо обозревателя CNN Кристиан Аманпур, которая десятилетиями работает в политической журналистике и никогда подобного не видела. Как говорится, комментарии излишни.

Привыкший, что ему все сходит с рук, Зеленский решился поучать американцев, как им себя вести. В их же доме. В Белом доме.

Со времен Моники Левински в Овальном кабинете, пожалуй, не было такого скандала. Возможно, Зеленскому тоже следует сохранить ту футболку и брюки, в которых его принимали.

Госсекретарь США попытался склеить разбитую чашку украино-американских отношений. Мол, надо извиниться, покаяться и подписать договор. Но лидер киевского режима закусил удила, извиняться отказался и демонстративно укатил в Лондон, где должна пройти встреча его «европейских друзей».

Букмекеры уже принимают ставки — как долго продержится у власти Зеленский. Был ли скандал запланирован? И кому он выгоден? Узнал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Публичная выволочка прямо в Овальном кабинете Белого дома. Отповедь под прицелом десятков телекамер и всего мира. Такое гастролеру из Киева даже в страшном сне не могло присниться. Тотальный провал переговоров. А ведь все так хорошо начиналось.

Трамп к сделке был готов. Украинского гостя радушно встретил, немного пошутил и даже терпеливо рассматривал фотографии пленных солдат ВСУ, которые Зеленский зачем-то принес с собой.

Среди гостинцев был и чемпионский пояс боксера Усика — чем богаты… И главное для Трампа — соглашение по редкоземельным металлам. Зеленский был готов сделать Украину сырьевым придатком США в обмен на хорошее расположение Белого дома. Но заигрался — вдруг начал читать нотации вице-президенту Вэнсу.

— О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?

— Я говорю о той дипломатии, которая положит конец уничтожению вашей страны. Господин президент! Со всем уважением, это неуважительно вам приходить в Овальный кабинет и пытаться устраивать разборки перед американскими СМИ. Прямо сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников отправляться на передовую, потому что у вас проблемы с кадрами. Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту.– Вы когда-нибудь были на Украине, чтобы говорить, какие у нас проблемы?

— Я смотрел и видел эти истории, и я знаю, что происходит, когда вы приводите людей, вы приводите их в пропагандистский тур.

После этого о редкоземельных металлах никто уже не вспоминал. Зато припомнили другое — как Зеленский фактически участвовал в предвыборной кампании демократов, не верил в победу Трампа.

«Вы поехали в Пенсильванию в октябре, чтобы продвигать другого кандидата, и никаких слов благодарности Соединенным Штатам и президенту, который пытается спасти вашу страну», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Спасти ситуацию Зеленский не пытался. Пока украинский посол Маркарова прятала лицо от стыда, а глава его офиса Ермак буквально краснел за шефа, тот продолжал огрызаться на старших.

— Вы думаете, что если вы будете говорить очень громко о войне…

— Он не говорит громко! У вашей страны большие проблемы!

— Могу я… могу я спросить?

— Нет-нет. Ты уже достаточно наговорил. Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война бы закончилась за две недели!

— За три дня… Я слышал это от Путина…

Тот момент, когда все все понимают. Единственное, что оставалось — перейти на столь близкую Зеленскому неэфирную русскую лексику.

Закономерный результат десятиминутной перепалки: подписание сделки сорвано, пресс-конференция отменена, киевского комика и всю его делегацию попросили на выход.

По сообщениям СМИ, те целый час умоляли все переиграть — не получилось.

«Я думаю, было здорово, что камеры работали, потому что американский народ и весь мир увидели, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами», — заявила пресс секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

Даже номинальные друзья Зеленского в США мгновенно от него отвернулись. До провальных переговоров признанный в России террорист Линдси Грэм* жмет главе режима руку, мило улыбается. Спустя несколько часов он свое мнение изменит.

«Я не знаю, кто вообще еще может вести дела с Зеленским. Сможет ли Зеленский заключить сделку с США после того, что я увидел? Я не знаю», — заявил сенатор США Линдси Грэм.

Спасти киевскую власть от нее самой действительно никто не может. На неделе Макрон лично умолял Трампа принять Зеленского в Белом доме, Стармер — не прекращать поддержку Украины. Все напрасно.

«Зеленский только что продемонстрировал, что он некомпетентный, неспособный лидер. Он недобросовестный актер. Он унизил себя, свою страну, своих спонсоров в Европе», — заявил политолог Гарланд Никсон.

Впрочем, именно поддержка европейских спонсоров, вероятно, и сыграла злую шутку с Зеленским. Тот слишком себя переоценил. После бесконечных встреч в формате «Раммштайн», «саммитов мира», демонстративных туров в Киев — как не поверить в свой статус мессии?

И даже увидев такое недопустимое по всем дипломатическим протоколам, нормам этикета, да и человеческим понятиям поведение своего подшефного, еврочиновники наперебой бросились заверять Киев в своей безоговорочной поддержке. Макрон, как и генсек НАТО, позвонили лично, возможно, успокаивали или утешали. Такой вот флешмоб вопреки здравому смыслу.

Трамп в содержании НАТО не сильно заинтересован. Его больше волнует безопасность Израиля и противостояние с Китаем. Европу он справедливо считает лишенной субъектности, а потому готов бросить на произвол судьбы.

Выходит, что своим демаршем Зеленский только прочнее вбил клин в и без того натянутые отношения США и Европы. А, может, так и было задумано? После провальных переговоров Трамп по крайней мере точно определил, кто на самом деле стремится к миру.

«Президент Путин хочет закончить это. Вы видели сегодня, что Зеленский хочет, чтобы мы подписали соглашение, а потом продолжали воевать. Мы не будем этого делать для этой страны», — заявил Дональд Трамп.

И готовы пойти даже дальше. Американские СМИ сообщают: Пентагон распорядился прекратить все кибероперации против России, а администрация Трампа якобы рассматривает вариант полной остановки всех военных поставок Киеву. Сколько после этого протянет режим Зеленского, уже было сказано. Офис на Банковой, как и его европейские кураторы, свою ставку сделали — воевать до последнего украинца.

Главный вывод, который сделали американцы из этого скандала — Зеленский недоговороспособен и он не хочет мира для своей страны. Москве это было понятно давно.

«Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом. У него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его возможного ближайшего политического соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон, — у него ровно в два раза рейтинг выше», — эту оценку Владимир Путин дал еще в начале недели, до скандала в Овальном кабинете.

* включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.