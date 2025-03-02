Команда Трампа намерена добиться извинений от Зеленского

Встреча американского лидера и главы киевского режима прошла, мягко говоря, не очень гладко.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от его украинского коллеги Владимира Зеленского публичных извинений за инцидент, произошедший в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщается в материале агентства Bloomberg, авторы ссылаются на источник из числа европейских чиновников.

По данным агентства, требование уже было передано в частном порядке. И если Зеленский выполнит его, это ускорит процесс улучшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Трамп и Зеленский буквально рассорились во время переговоров в Белом доме, по итогам которых должны были подписать соглашение по редкоземельным металлам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс напомнил лидеру киевского режима о благодарности за помощь, оказанную Штатами за время вооруженного конфликта с Россией. Это вывело Зеленского из себя, и после его эмоционального всплеска к беседе, уже на повышенных тонах, подключился Трамп.

Глава Белого дома обвинил украинского коллегу в неуважении к его стране, «играх с третьей мировой войной», неготовности к урегулированию конфликта, который губит миллионы людей. А еще подчеркнул, что без поддержки США Киев не продержался бы в противостоянии с Москвой и пары недель. В результате перепалки гость покинул Овальный кабинет раньше запланированного срока.

Зато в Великобритании Зеленскому по-прежнему рады. Он побывал на Даунинг-стрит в Лондоне и пообщался с премьер-министром Киром Стармером, с которым при встрече обнимался.

Стармер в свою очередь, об этом писал 5-tv.ru, пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и направить в 2025 году военную помощь, что будет больше, «чем когда-либо ранее».