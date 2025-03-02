Бандра Гунба избран президентом Абхазии

Будра Гунба избран президентом Абхазии по итогам второго тура выборов. Об этом сообщил на брифинге председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

«Бадра Гунба получил наибольшее количество голосов на повторных выборах и избран президентом Абхазии», — сказал он.

По данным ЦИК, явка избирателей составила 70%. По сравнению с первым туром возросло количество пришедших на избирательные участки людей. Всего проголосовали 100 тыс. граждан Абхазии.

В Республике 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. Участие в нем приняли два кандидата — Гунба и Адгур Ардзинба. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск. Позднее Гунба сообщил о своей победе во втором туре.

Многие абхазы, которые находятся в России, специально приезжали в Москву из других городов для того, чтобы отдать свой голос на выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на избирательном участке в Абхазии произошла попытка вооруженного нападения.