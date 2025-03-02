«Стала его уговаривать»: очевидица об инциденте со спасавшимся от отчима мальчиком в Перми

В МВД начали проверку по факту случившегося.

Присутствие других взрослых не остановило отчима ребенка, который выбежал из квартиры в домашней одежде, от применения силы и агрессивного поведения. Соответствующей информацией поделилась очевидица с 5-tv.ru.

По сведениям, предоставленным собеседницей, мальчик громко звал на помощь из-за того, что отчим избивал его и его мать. Прохожая попробовала выяснить у мальчика, что произошло, и успокоить его, но вслед за ним появился сам отчим в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попытался незамедлительно выхватить мальчика из чужих рук.

«Я стала его уговаривать уйти и не трогать ребенка. Потом мама вышла, меня отпихнула, а его стала утаскивать в квартиру», — поделилась подробностями инцидента очевидица.

После неудачной попытки мальчик, преследуемый полуобнаженным мужчиной, во второй раз выбежал из квартиры с разбитым до крови лицом и в намоченной одежде. По его признанию, отчим предпринял попытки утопить его.

На данный момент следственное управление СК РФ по региону осматривает место происшествия. Проверяется возможность возбуждения уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в воскресенье 2 марта в Перми мальчика спасли прохожие от пьяного отчима.