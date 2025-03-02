«Умер молодой парень»: президент федерации борьбы Мамиашвили о смерти Сайтиева

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе скончался в возрасте 49 лет.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили шокирован преждевременной кончиной трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Ушел из жизни наш брат, царство ему небесное. Умер молодой парень, что могу сказать… Пока знаем то, что знаем фактически. Позвонили друзья, сообщили… Выясняем, уехали в больницу, информация будет», — сказал Мамиашвили в комментарии 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет. Информацию подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

Источник 5-tv.ru сообщил, что прославленный борец, уроженец Хасавюрта Бувайсар Сайтиев скончался в Москве. Где пройдут похороны, пока не ясно.