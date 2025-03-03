Разведчики уничтожили вражескую станцию связи Stаrlink. Лучшее видео из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

После обнаружения цели, замаскированной в заброшенной застройке, оператор беспилотника передал координаты на командный пункт.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Операторы БПЛА отдельного разведывательного батальона группировки войск «Днепр» уничтожили станцию спутниковой связи Starlink противника на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведчики круглосуточно выполняют мониторинг обстановки в зоне ответственности с применением беспилотников.

После обнаружения цели, замаскированной в заброшенной застройке, оператор дрона передал координаты на командный пункт.

На уничтожение цели был направлен ударный дрон, оператор которого точным сбросом поразил станцию спутниковой связи противника, лишив его возможности оперативного управления подразделением.

Также разведчики помогают штурмовым группам, с воздуха наблюдают за обстановкой и передают данные командирам, оказывают огневую поддержку, корректируют артиллерию на ореховском направлении в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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