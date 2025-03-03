В Николаеве женщины взяли в осаду районный ТЦК. Родственницы мобилизованных пришли к военкомату с требованием отпустить их мужей и сыновей. Ради своих близких они блокировали местный ТЦК и начали громко стучать по металлическим воротам, чтобы их услышали.

В то же время прошел митинг в центре города. Несколько сотен человек вышли с призывом к украинским властям вернуть военнопленных. Некоторые также пытаются узнать о судьбе близких, пропавших без вести.

Впрочем, режим Зеленского, похоже, не собирается прислушиваться к своим гражданам. Почти год назад Киев ужесточил мобилизацию на Украине, после чего в стране началась настоящая охота за призывниками. Сотрудники ТЦК регулярно устраивают рейды на концерты, в торговые центры и прочие места скопления людей.