Костры под запретом: в Южной Каролине из-за пожаров объявили режим ЧС
Пламя уничтожило более полутора тысяч гектаров леса.
Фото, видео: Reuters/Hector Andrade; 5-tv.ru
А в американской Южной Каролине сражаются с огненной стихией. Из-за лесных пожаров в штате объявили режим ЧС. Пламя подошло вплотную к жилым домам, но пока СМИ не сообщают о разрушениях или пострадавших.
Людей эвакуируют из опасных районов. Разведение любых костров теперь под строжайшим запретом. К этой минуте известно о 175 очагах возгорания. Всего выжжено более полутора тысяч гектаров леса, и эта площадь стремительно растет из-за порывистого ветра и засухи.
Власти штата не контролируют ситуацию и запросили помощь у федеральных властей.
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