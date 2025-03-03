Костры под запретом: в Южной Каролине из-за пожаров объявили режим ЧС 

А в американской Южной Каролине сражаются с огненной стихией. Из-за лесных пожаров в штате объявили режим ЧС. Пламя подошло вплотную к жилым домам, но пока СМИ не сообщают о разрушениях или пострадавших.

Людей эвакуируют из опасных районов. Разведение любых костров теперь под строжайшим запретом. К этой минуте известно о 175 очагах возгорания. Всего выжжено более полутора тысяч гектаров леса, и эта площадь стремительно растет из-за порывистого ветра и засухи.

Власти штата не контролируют ситуацию и запросили помощь у федеральных властей.