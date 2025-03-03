Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников территорией России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Киевский режим предпринял совершить атаку минувшей ночью.

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников территорией России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что три дрона ликвидировали над территорией Липецкой области, два — Ростовской области и еще два БПЛА — над Белгородской.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области в результате атаки ВСУ один из местных жителей получил осколочные ранения.

Тема:
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