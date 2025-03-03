Готовьте зонты: какая погода ожидается в Москве 8 марта
В Гидрометцентре рассказали о «подарках» в виде осадков, которые могут получить жители столицы в этот день.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Пасмурно, тепло и сыро — именно такой будет погода в столице на этой неделе. Как сообщили в Гидрометцентре, днем температура в Москве ожидается на несколько градусов выше нормы — до +6, а к концу недели — до +10.
Ночью же — около 0 градусов, поэтому водителям пока рано менять зимнюю резину. Пешеходам в свою очередь следует подготовить зонты. Вплоть до 8 марта небо затянут плотные облака, снег если и выпадет, то почти сразу растает.
А вот в Петербурге зима может задержаться. Атлантический циклон принесет с собой мокрый снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут плюсовые значения, но ночью о себе дадут знать морозы. Дороги покроет гололедица и, по прогнозам, температурные качели сохранятся минимум до середины недели.
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