Песков прокомментировал итоги британского саммита по Украине

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Помощь Европы Незалежной нужна для продолжения боевых действий.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pool/Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

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Итоги британского саммита прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет мира.

И, если Европа сможет убедить его в обратном, то «честь ей и хвала». Но условия, которые прозвучали в Лондоне, вряд ли способствуют диалогу.

«Там же еще звучали заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины, а это явно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий — это наше понимание. А все остальное будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», — сообщил Песков.

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