Минимум два человека погибли из-за наезда на толпу в Мангейме

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

По предварительным данным, виновник действовал в одиночку.

Минимум два человека погибли из-за наезда на толпу в Мангейме

Фото: Reuters/Alfio Marino

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Минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме в Германии. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на источники в полиции.

Страшная ситуация произошла на местной площади, где обычно проходит традиционный ежегодный карнавал. В момент трагедии никаких мероприятий там не шло, однако активно велась подготовка к предстоящему празднику.

Полиция оперативно отреагировала на ситуацию, задержав водителя автомобиля, который совершил наезд. По информации от зарубежных СМИ, он действовал в одиночку.

На месте происшествия проводится масштабная операция. Представители правоохранительных органов призывают жителей и гостей города избегать посещения центральных районов до завершения всех необходимых мероприятий. Зона, где произошел наезд, была классифицирована, как опасная, а проживающих в ней настоятельно попросили остаться дома до дальнейших указаний.

Причины инцидента пока остаются неясными, однако власти уже начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Местные жители выражают тревогу и соболезнования семьям, чьи родные оказались в непростой ситуации, а городские службы оказывают всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Приморье при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина.

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