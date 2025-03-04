Придется раскошелиться: цветы в России подорожали на 20%

Аналитики подсчитали, что средняя стоимость букета к 8 Марта выросла до четырех тысяч рублей, а в столице — до пяти тысяч, и это почти на 20% выше, чем годом ранее.

Заметнее всего подорожали лилии, хризантемы и тюльпаны. А вот пионы и ирисы, наоборот, немного подешевели. Но это скорее исключение. В целом, ожидать снижения цен не приходится, ведь продавцы уже фиксируют ажиотажный спрос, который увеличился перед Международным женским днем практически на треть.

Все большую популярность получают онлайн-продажи. К слову, покупка букета онлайн может обойтись даже вдвое дороже, чем в розничном магазине.