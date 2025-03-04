«Не боится разбить сердце»: Рита Дакота заявила, что никогда не простит измену

Даже спустя несколько лет после развода с бывшим мужем Владом Соколовским певица не может забыть о его предательстве.

Певица Рита Дакота категорически не приемлет измену и никогда не простит неверность своему избраннику. Об этом знаменитость заявила в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков.

«Я не понимаю, зачем оставаться в отношениях, где тебя не ценят, не боятся потерять, не берегут, не дорожат, не уважают, где с тобой нечестны, где не боятся тебя ранить, сделать тебе больно, разбить тебе сердце», — отметила она.

Певица добавила, что не осуждает девушек, которые прощают измены. Однако для себя такой подход считает неприемлемым.

К слову, об изменах Рита Дакота знает не понаслышке. С экс-супругом — блогером Владом Соколовским — она рассталась именно из-за его неверности. Пара со скандалом развелась в 2018 году после трех лет брака.

Со временем бывшие наладили отношения ради общей дочери Мии, а когда обзавелись новыми возлюбленными, стали проводить время вместе большой компанией. Сейчас Рита Дакота замужем за продюсером Федором Белогаем, а Влад Соколовский женат на певице Ангелине Сурковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота составила инструкцию в отношениях с мужем.