Поможем вернуться на международную арену: Сергаева дала эксклюзивное интервью

Эфирная новость 27 0

Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике пообещала — страна будет доказывать, что остается на том же высоком уровне.

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Наумов; 5-tv.ru

Мировая художественная гимнастика сейчас развивается в сторону зрелищности и артистизма. Новые правила международной Федерации направлены на это.

Российская сборная учитывает требования и делает все, чтобы нашим спортсменкам было легче вернуться на мировую арену.

Об этом в программном интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила новый главный тренер сборной Татьяна Сергаева. По ее словам, Россия будет доказывать, что остается на том же высоком уровне. Ведь у нашей страны огромный потенциал — сильная не только взрослая команда, но и юниорская.

«В связи с этим мы будем формировать команду, корректировать упражнения. Не стану вдаваться в детали, но моя главная задача — создать мощный тренерский коллектив. И не только тренерский — команду людей, которые будут работать со спортсменами. Это и врачи, и научная бригада, и психологи. Наша цель — помочь девочкам выйти на международную арену с высоко поднятой головой», — отметила главный тренер российской национальной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Она была старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Мария Толкачева.

Во время интервью Сергаеву попросили продолжить фразу «Художественная гимнастика — это…», и она ответила: «моя жизнь».

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.25
0.99 92.85
1.28
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

14:06
Весенняя угроза: в Дагестане глыба льда едва не убила женщину с ребенком
13:49
Российская «дочка» H&M ликвидирует свое юридическое лицо до 5 июня
13:48
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
13:40
Поможем вернуться на международную арену: Сергаева дала эксклюзивное интервью
13:34
Научно-исследовательскому институту Арктики и Антарктики исполнилось 105 лет
13:09
ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Украине

Сейчас читают

Развивается стремительно: реакция Европы на остановку США военной помощи Украине
Расчет гаубицы «Мста-Б» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год