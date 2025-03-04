«Раньше всегда была рядом»: мама SHAMAN больше не общается с его дочерью Варей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Мама SHAMAN заявила, что больше не общается с его дочерью Варей

Мама SHAMAN не общается с его дочерью Варей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Какие отношения у Людмилы Дроновой с матерью девочки?

Мать заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN) Людмила не общается с его дочерью Варей, рожденной в браке артиста с первой супругой — Мариной Рощупкиной. Об этом она рассказала в интервью проекту «Почему так?».

«Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло», — призналась она.

Людмила расстроена тем, что не имеет возможности общаться с внучкой, однако не теряет надежды наладить контакт с девочкой. Она также подчеркнула, что с теплотой относится к матери Вари Марине. По ее словам, раньше они хорошо общались и были «как подружки».

По словам Дроновой, Ярослав материально помогает дочери, но тоже редко ее видит из-за частых выступлений и гастролей.

К слову, недавно SHAMAN впервые появился вместе с Варварой на сцене. Она вместе с отцом приняла участие в съемках новогоднего шоу на федеральном канале. На сцене наследница держалась достаточно уверенно.

С мамой Варвары — учителем Мариной Рощупкиной — Ярослав Дронов познакомился, когда ему было 16 лет. Пара узаконила свои отношения спустя пять лет. По словам музыканта, их брак разрушился из-за его переезда в Москву из родного города. Тогда Марина последовала за супругом, но оказалось, что ей сложно адаптироваться к жизни в столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Михаила Круга мечтает записать дуэт с SHAMAN.

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