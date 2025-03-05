Истекала кровью: в Санкт-Петербурге девушку расстреляли из автомобиля

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 62 0

В Санкт-Петербурге девушку расстреляли из автомобиля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пострадавшая получила шесть пулевых ранений.

В Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте из автомобиля расстреляли девушку. Пострадавшая получила шесть пулевых ранений, сообщили в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

«Стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле. Пострадавшая госпитализирована. Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего», — сказано в сообщении.

Когда злоумышленник скрылся, девушка осталась лежать в крови на трамвайных рельсах. Прохожие вызвали ей скорую помощь. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Стрелка разыскивает полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина открыл стрельбу из окон дома в Санкт-Петербурге. Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Прохожие услышали выстрелы и вызвали полицию. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, они оцепили территорию. Известно, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Из-за случившегося десятая линия Васильевского острова некоторое время была перекрыта. Сейчас ограничения сняты. Стрелок задержан, уточняются обстоятельства произошедшего.

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