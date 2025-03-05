Десятки редких птиц погибли в одном из рисовых каналов в Адыгее

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 16 0

В Адыгее в одном из рисовых каналов погибли десятки редких птиц

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Местные жители считают произошедшее «экологической катастрофой».

В Адыгее десятки редких птиц погибли в Чибийском канале. Местные жители сообщили 5-tv.ru, что это случилось из-за сброса отходов.

Чибийский канал был построен в советское время. Он являлся частью системы подводящих каналов для выращивания риса. Местные жители рассказали, что ближайший поселок застроен жилыми комплексами, плотность населения очень высокая.

Такая ситуация привела к тому, что ассенизаторские машины сливают отходы прямо на землю. Очистные сооружения давно непригодны, а потому нечистоты попадают в каналы. Жители не сомневаются, что произошедшее — экологическая катастрофа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том как парки Москвы заботятся о дикой природе. Флору и фауну тщательно изучают, учитывают и охраняют профессиональные зоологи и ботаники. На обширных природных территориях столицы можно встретить лосей, белок, кабанов, ежей, лис и зайцев. Кроме того, в парках произрастает более двух тысяч видов растений, многие из которых внесены в Красную книгу Москвы.

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