Над четырьмя регионами России за ночь сбили восемь БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три дрона — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА над территориями Курской и Брянской областей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении