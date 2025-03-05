Над четырьмя регионами России за ночь сбили восемь БПЛА

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью и над территорией Крыма.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три дрона — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА над территориями Курской и Брянской областей.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрела приграничных территорий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении
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