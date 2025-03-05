Число пострадавших при взрыве в доме в Белореченске возросло до трех человек

При взрыве в жилом многоквартирном доме в городе Белореченске пострадали три человека. Детей среди них нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Краснодарского края в Telegram-канале. Данных о погибших не поступало. Администрация города ввела режим ЧС.

«Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сообщила прокуратура города.

Предположительно, причиной случившегося стал хлопок газовоздушной смеси. Из-за взрыва между четвертым и пятым этажом обрушилось перекрытие.

Часть жильцов были эвакуированы в пункты временного размещения. Сейчас там находятся 25 человек, пятеро из них — дети.

На месте происшествия работают 140 спасателей и 38 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра в Перу, в городе Трухильо. Ранения получили 78 человек. Авария произошла над территорией фуд-корта. После происшествия ТЦ закрыли, а власти города организовали проверку уровня безопасности остальных торговых центров.