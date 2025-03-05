Осторожно, 8 Марта: как не попасться на уловки мошенников

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Как не стать жертвой мошенников в преддверии 8 Марта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Эксперты рекомендуют оплачивать заказы только при получении, чтобы избежать обмана.

В преддверии 8 Марта в сети активизировались мошенники. Они создали десятки фейковых страниц.

Аферисты почти один в один копируют сайт реальных цветочных магазинов и привлекают покупателей щедрыми скидками и хорошими отзывами.

Чтобы не остаться без денег и без букета специалисты рекомендуют выбирать оплату при получении. Большинство надежных продавцов всегда дают такую возможность.

Кстати, в самих цветочных сейчас дефицит кадров. Там отчаянно ищут флористов. За выход в праздничные смены специалистам готовы платить столько, сколько те обычно получают за месяц.

Правда, поработать придется сверхурочно, а еще выполнять дополнительные функции: принимать поставки и оформлять онлайн-заказы. Тем, кто с этим справится, столичные салоны предлагают до 25 тысяч рублей за сутки. В регионах чуть меньше, в среднем — около десяти тысяч рублей.

Но продлится такая щедрость недолго — всего три дня.

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