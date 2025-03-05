Стармер, Макрон и Зеленский представят Трампу мирный план по Украине

Они разработали совместный договор урегулирования конфликта, который, однако, уже вызывает сомнения у России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским поехать на повторный разговор с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.

Видимо, после переговоров, потерпевших фиаско, в одиночку в Овальном кабинете ему делать нечего.

О планируемой встрече сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники. Стороны представят Вашингтону совместно разработанный мирный план по Украине.

К слову, Макрон в интервью изданию Figaro уже называл детали предложения.

Это временное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, которое продлится месяц. Ситуацию на суше инициатива не затронет, поскольку, по мнению Макрона, на линях фронта будет сложно проверить соблюдение договоренностей.

Однако Москва неоднократно заявляла, что заморозка по линиям соприкосновения не приемлема. Это просто возможность передышки для Киева, чтобы набраться сил и продолжить боевые действия.