«Форсаж» по-русски: пьяный водитель устроил гонки с полицией в Ленинградской области
В Ленинградской области после погони с полицией задержан пьяный водитель
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Выяснилось, что у лихача никогда не было водительского удостоверения.
Лихач на Ладе устроил форсаж в Ленинградской области. Водителя остановили для проверки документов, но он внезапно нажал на газ и решил устроить гонки с инспекторами.
Забыв про все правила, закладывал лихие виражи и резко разворачивался. И даже протаранил полицейскую машину.
Но заезд был недолгим. После очередного маневра легковушку закрутило на дороге, и она врезалась в столб. Водителя задержали, он оказался мертвецки пьян.
Как выяснилось, прав у него никогда не было, а сама машина давно снята с учета.
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