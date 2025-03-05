Путин: ущерб от киберпреступлений в 2024-м составил около 200 миллиардов рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

Четверть всех пострадавших — пенсионеры.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Ущерб от преступлений с помощью информационных технологий за 2024 год составил приблизительно 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил лидер России Владимир Путин во время ежегодного выступления на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

Президент государства отметил, что четверть всех пострадавших составили граждане пенсионного возраста. Он поручил силовому ведомству обратить дополнительное внимание на криминал, связанный с киберпреступностью, так как на данный момент его раскрываемость снизилась — она составила 23%.

«Конечно, мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности, и органы власти должны соответствующим образом на эти угрозы реагировать», — сообщил Путин.

В Москве проходит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. На нем участники планируют определить цели в работе органов внутренних дел на 2025 год, а также подвести итоги за 2024-й. На заседании выступает президент государства Владимир Путин, а после него планируется доклад главы ведомства Владимира Колокольцева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж. Президент РФ начал выступление на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

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