Путин призвал бросить все силы на борьбу с коррупцией

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Наиболее уязвимыми отраслями президент назвал оборонные заказы и нацпроекты.

Фото, видео: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД заявил о пагубном влиянии коррупции на развитие страны и потребовал продолжать активное противодействие этому явлению.

«Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить, коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат», — высказался российский лидер.

По словам президента, сегодня России важно в первую очередь сосредоточить усилия на предотвращении хищений из отечественной казны во время исполнения государственных оборонных заказов и национальных проектов. Путин также отметил, что в деле борьбы с коррупцией важно не только наказывать провинившихся, но и выявлять уязвимости в управленческих процессах, которые и привели к самой возможности хищения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам Путина, в России выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж.

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