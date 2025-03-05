Тянем-потянем: приносит ли шпагат пользу здоровью

Учиться делать это упражнение необходимо под присмотром тренера.

Шпагат отдельно от комплексной физической нагрузки пользы не принесет. Об этом изданию Lenta.ru рассказала старший тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.

«На мой взгляд, шпагат не должен быть единственной целью занятий спортом и растяжкой», — отметила эксперт.

Бахтурина заметила, что сесть на шпагат могут не все. Это связано с физическими особенностями человека.

«Это определяется мобильностью суставов, эластичность связок, длиной связок и другими особенностями тела», — объяснила эксперт.

Специалист предупредила, что учиться делать это упражнение необходимо под присмотром тренера, потому что многие люди нарушают технику выполнения шпагата. Важно не спешить и не пытаться достичь результата через боль, так как это может привести к травме.

Напомнила Бахтурина и про обязательность разминки перед упражнениями на растяжку.

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