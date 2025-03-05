Тянем-потянем: приносит ли шпагат пользу здоровью

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Тренер Бахтурина: без комплекса упражнений от шпагата пользы нет

Польза шпагата

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Учиться делать это упражнение необходимо под присмотром тренера.

Шпагат отдельно от комплексной физической нагрузки пользы не принесет. Об этом изданию Lenta.ru рассказала старший тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.

«На мой взгляд, шпагат не должен быть единственной целью занятий спортом и растяжкой», — отметила эксперт.

Бахтурина заметила, что сесть на шпагат могут не все. Это связано с физическими особенностями человека.

«Это определяется мобильностью суставов, эластичность связок, длиной связок и другими особенностями тела», — объяснила эксперт.

Специалист предупредила, что учиться делать это упражнение необходимо под присмотром тренера, потому что многие люди нарушают технику выполнения шпагата. Важно не спешить и не пытаться достичь результата через боль, так как это может привести к травме.

Напомнила Бахтурина и про обязательность разминки перед упражнениями на растяжку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие упражнения можно делать в офисе.

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