Тянем-потянем: приносит ли шпагат пользу здоровью

Тренер Бахтурина: без комплекса упражнений от шпагата пользы нет
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Учиться делать это упражнение необходимо под присмотром тренера.
Шпагат отдельно от комплексной физической нагрузки пользы не принесет. Об этом изданию Lenta.ru рассказала старший тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.
«На мой взгляд, шпагат не должен быть единственной целью занятий спортом и растяжкой», — отметила эксперт.
Бахтурина заметила, что сесть на шпагат могут не все. Это связано с физическими особенностями человека.
«Это определяется мобильностью суставов, эластичность связок, длиной связок и другими особенностями тела», — объяснила эксперт.
Специалист предупредила, что учиться делать это упражнение необходимо под присмотром тренера, потому что многие люди нарушают технику выполнения шпагата. Важно не спешить и не пытаться достичь результата через боль, так как это может привести к травме.
Напомнила Бахтурина и про обязательность разминки перед упражнениями на растяжку.
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