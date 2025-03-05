Путин обсудил с Правительством борьбу с интернет-мошенничеством

В формате видеоконференции президент России Владимир Путин провел совещание с Правительством Российской Федерации.

В начале встречи затронули экономические вопросы, говорили о списании бюджетных кредитов регионам и системным проблемах предприятий. После чего перешли к теме интернет-мошенничества.

«Давайте поговорим о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Мы с председателем Центрального банка несколько раз обсуждали эту тему. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну начать. Пожалуйста», — начал совещание президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Весь опыт последних лет показывает, что проблему кибермошенничества можно решить только общими усилиями на общегосударственном уровне. И меры, которые принимает Правительство и Центральный банк, крайне важны. С середины прошлого года заработал закон, который обязывает банки, именно обязывает, на два дня приостанавливать переводы на счета из нашей базы о мошеннических операциях. Мы собираем такую базу данных, она постоянно пополняется. И банки, и МВД нам дают информацию о подозрительных сделках. Этих двух дней — это называется периодом охлаждения, обычно достаточно, чтобы человек одумался и во всем разобрался», — рассказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Ежемесячно банки сейчас приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов. Крупным организациям, по словам Набиуллиной, удается отбивать до 99% атак мошенников.

Также в ходе совещания рассказали, что правительством подготовлен комплексный проект по борьбе с киберпреступностью.