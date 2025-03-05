Светогорск принял пограничную «Эстафету Победы»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Торжественное мероприятие прошло на Центральной площади города.

Фото, видео: Организатор мероприятия; 5-tv.ru

В Светогорске прошло торжественно-памятное мероприятие, посвященное встрече «Эстафеты Победы» вдоль внешних границ государств-участников СНГ. Военнослужащие из Карелии передали символ акции военным из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мероприятие состоялось на Центральной площади Светогорска Выборгского района. С речью выступил замначальника Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Баранов.

После мероприятия на территории пограничной заставы в деревне Сторожевое сотрудники Пограничного управления возложили цветы у памятника герою-пограничнику Алексею Гарькавому. Также в Доме культуры Светогорска с праздничным концертом выступил ансамбль песни и пляски «Невский дозор».

«Эстафеты Победы» проводится с целью сохранить историческую память о подвиге наших предков, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов ВОВ, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества.

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