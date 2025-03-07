Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 10 по 16 марта 2025 года.

Пространство Рыб принимает в своем подводном царстве стеллиум планет, включая повелителя морей и океанов Нептуна, Солнце — центр нашего сознания, а также Стража кармы — неумолимого Сатурна.

Заметна склонность к идеализму, мистификации, закулисным авантюрам. Однако многие тайны, как в социуме, так и в личной жизни, начинают вскрываться.

В этот период пробуждается лояльность и стремление к единению, а также повышается духовность и экологичность сознания.

Сны и лабиринты подсознания содержат ответы на давно волнующие вопросы. Грандиозные планы и проекты будут реализованы, но только при условии освобождения от привычных стереотипов и шаблонных действий.

Очень важно быть сфокусированными на цели, иначе многие решения и дела так и останутся в ваших мечтах.

Если вы имеете склонность к занятию искусством, музыкой, психологией, химией, фотоделом, то на этой неделе открывается портал, чтобы вплести эти дисциплины в «узор» вашей судьбы на долгие годы.

Можно успешно освоить навыки медитации или йоги. Коридор затмений открывается полным лунным затмением в Деве 14 марта.

Нервная система в этот период становится уязвимой, а организм более восприимчив к медикаментам и алкоголю.

В эти дни не рекомендуется начинать что-то важное. Например, делать операции, выяснять отношения или проявлять чрезмерную активность.

Это время больше подходит для размышлений, духовных поисков, отдыха и уединения. Отлично работают практики по очищению дома от старых вещей, а себя — от негативных мыслей и вредных привычек.

Так как усиливается неконтролируемость эмоций, решений и поступков, то вам стоит заранее составить расписание: чем именно займетесь в первую очередь на работе и какие сферы личной жизни вы намерены укрепить.

С 15 марта Меркурий снова станет ретроградным. К этому времени лучше завершить начатые дела, навести порядок в деловых бумагах и документах, подтянуть учебу. Поездки лучше спланировать по знакомым маршрутам. Можно реализовывать краткосрочные проекты, на которые у вас точно хватит терпения.

Во время ретроградного Меркурия повышается вероятность поломок и аварийных ситуаций с техникой и транспортом, лучше заранее примите необходимые профилактические меры.

Но до наступления этой даты у вас есть хорошие возможности прийти к компромиссу в спорных вопросах, совершить ряд деловых поездок и переговоров, оперативно усвоить новую информацию, а также завязать легкие приятные знакомства.

Связь ретроградной Венеры с Плутоном поможет обрести контроль над собственными чувствами и желаниями, проанализировать и копнуть поглубже тему отношений, усилить внутренний магнетизм и сексуальность.

Но стоит помнить, что инициация крупных финансовых проектов и сделок, новых личных отношений и партнерских соглашений, кардинальная смена имиджа и бьюти-процедуры нежелательны на всем периоде попятного хода Венеры.

Деловая хватка Марса в знаке Рака найдет применение в области маркетинга, публичной деятельности, строительства и частного предпринимательства, а также в решении вопросов коммунального и жилищного хозяйства.

Марсианская энергия, направленная на благополучие в доме и оказание помощи близким, обеспечит комфортные и безопасные условия жизни.

Постарайтесь не тащить груз прошлого в настоящий момент. Эта неделя является той точкой роста, когда возможны духовные достижения, примирение как своих внутренних, так и внешних конфликтов, переход на более продвинутый уровень в игре под названием «Жизнь».

Овен — гороскоп на неделю

Друзья, единомышленники, творческие коллективы нуждаются в вашем участии и содействии. Это прекрасный повод вместе осваивать новые технологии, участвовать в интернет-проектах и привлекать спонсоров для осуществления своих задумок.

Стремление к свободе и новизне позволит смело и независимо выражать себя. Попробуйте внести оригинальную изюминку в свой имидж. Звезды особенно благосклонны к тем, кто не боится рисковать.

Телец — гороскоп на неделю

Профессиональные амбиции Тельцов удовлетворяются за счет творческих идей и доверия к вам со стороны руководства. Подсознание помогает выбрать то направление, которое желанно для вас и которое приближает к заветной цели.

На этом пути важна внутренняя честность и личная ответственность за свою жизнь. Посвятите время оздоровлению или лечению нервной системы, кожи, опороно-двигательного аппарата.

Близнецы — гороскоп на неделю

Желание перемен толкает Близнецов в путешествие, к повышению уровня образования и квалификации. Возрастают здоровые амбиции, хочется больше свободы.

Расширению границ и возможностей способствуют дружеские связи, участие в общественной деятельности, научные мероприятия. Просчитывайте многоходовые комбинации своих проектов и не бойтесь импровизировать.

Рак — гороскоп на неделю

Раки ставят акцент на занятии бизнесом, а также на деятельности, связанной с властными или банковскими структурами. В этот период возможно получение крупных кредитов, социальных выплат, высокой должности с предоставлением материальных ресурсов.

Боевой напор и удвоенная энергия идут на пользу профессиональному статусу и помогают достичь спортивных целей.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов наступает удачное время для перспективного делового сотрудничества, творческих союзов, а также совместных международных проектов.

Повышение популярности и общественного рейтинга гарантирует победу в судебных делах, конкурсах и культурных мероприятиях. Если вы решите обратиться за юридической или иной консультацией, то получите качественную профессиональную услугу.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев установка на ответственность за свое мастерство и компетентность. Практически направленное и деловое мышление устремляет к работе, в которой можно реализовать смысл своего существования.

Глубокий анализ ситуации позволяет достичь поставленных целей легче и оперативнее. Это выгодный и благоприятный период для оформления страховых полисов, комплексного медицинского обследования, установления систем безопасности как на работе, так и в быту.

Весы — гороскоп на неделю

Весов увлекают темы творческого самовыражения, культурного досуга, занятия спортом и любимым хобби. В вашем пространстве витают флюиды флирта и романтики, что способствует гармонизации отношений с любимым человеком или созданию союза на основе взаимопонимания. Открытое сердце и позитивный настрой позволяют играючи решать профессиональные вопросы, заключать контракты и деловые сделки.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам стоит проанализировать себя и прислушаться к ритму своего тела. Наступает плодотворный период для организации распорядка дня, способствующего внутреннему равновесию, а также поддержанию хорошего здоровья как на физическом, так и на психологическом уровне.

Рациональный спланированный подход к выполнению служебных обязанностей или бытовых дел также помогает поддерживать высокий энергетический потенциал и сохранять хорошее настроение.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов звезды подталкивают к плодотворной интеллектуальной деятельности, общению с творческими людьми и романтическим знакомствам.

Это хорошее время для обучения, презентаций и репетиторской деятельности. Вы получите истинное удовольствие от времени, проведенного с детьми. Если вы публичный человек, то демонстрация владения словом привлечет внимание аудитории и одарит заслуженными аплодисментами.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам не стоит жалеть средств, чтобы с комфортом обустроить свое жилище. Создайте для себя и тех, кого вы любите, пространство безопасности и уюта. Проявите заботу и сделайте подарки близким.

Помните, что добро вернется к вам бумерангом. Можно пригласить гостей и поделиться с ними семейными традициями. Операции с недвижимостью, арендой, землей, паркингом также увенчаются успехом.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев может возникнуть желание совершить ряд коротких деловых поездок, обновить транспортное средство или гаджеты. Подвижность, сообразительность, стремление к общению делает плодотворной работу с документами, информацией, клиентами и учениками.

Особенно удачливы в это время представители сферы торговли и СМИ, а также курьеры и преподаватели. Это будет продуктивный период для изучения техники речи, компьютерных технологий и мобильных приложений.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы пополняют энергетические и финансовые ресурсы из источников благотворительной или творческой деятельности. Мечты, интуиция и психические способности также важны на этой неделе и могут привести к переоценке своих ценностей.

Не забывайте об отдыхе. Тем более вам предоставится возможность выгодно приобрести путевку или курс СПА процедур. Также это хорошая возможность порадовать себя качественной косметикой и парфюмерией.

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