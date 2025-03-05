В Доме музыки представили посвященную женщинам программу «Вечеров в Английском зале»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

Вечер был приурочен к Международному женскому дню.

Фото, видео: 5-tv.ru

Программа «Тебе природой красота дана…» в рамках цикла «Вечера в Английском зале» 5 марта прошла в Санкт-Петербургском Доме музыки. Народный артист РФ, художественный руководитель Дома музыки Сергей Ролдугин поделился, что поэзия и музыка на мероприятии были эмоционально связаны.

Актер театра, народный артист РФ Николай Буров в рамках вечера прочел сонеты знаменитого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Сергей Ролдугин украсил мероприятие, исполнив на виолончели «Скрипичную сонату» композитора Луи Франкера из Франции, а также «Пятую сонату для виолончели и бассо континуо» композитора Антонио Вивальди из Италии.

Партию фортепиано исполнил пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Телков.

«Шекспир посвятил это женщинам. Все, что писал поэт, <…> все равно связано с женщинами, как и весь мир. Поэтому можно считать, что это все посвящено женщинам, хотя затронуты все аспекты человеческой жизни, как, собственно, и должно быть. Сегодня же будет еще присутствовать и музыка, и музыка должна была хоть каким-то боком освещать и подтверждать или возражать тому, что написано в сонетах. Поэтому должна быть какая-то связь, хотя бы эмоциональная связь выбранных сонетов и выбранной музыки», — поделился Сергей Ролдугин.

Николай Буров, в свою очередь, отметил, что вечер был приурочен к Международному женскому дню. Он обратил внимание, что и Шекспир, и Франкер с Вивальди в своем творчестве большое внимание уделяли прекрасному полу.

Для прочтения был выбран перевод сонетов, который выполнил советский поэт Самуил Маршак. Он, обратил внимание Николай Буров, сделан по-особенному аккуратно и мастерски.

«Вечера в Английском зале» — это цикл камерных концертов Санкт-Петербургского Дома музыки. Первый из них состоялся в 2011 году в жемчужине Алексеевского дворца.

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