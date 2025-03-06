«Единая Россия» передала Черноморскому флоту оборудование

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Бойцы получили дроны, гидроцикл и новейший безэкипажный катер «Катран».

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Военнослужащие Черноморского флота получили от «Единой России» оборудование для выполнения боевых задач на море.

В арсенале бойцов теперь есть специальные ударные беспилотники, которые можно запускать с кораблей и вертолетов, а также гидроцикл для морского спецназа и множество комплектующих для ремонта техники.

Кроме того, сотрудничество в сфере беспилотных аппаратов теперь будет осуществляться на постоянной основе.

«Мы запустили маркетплейс, на котором бойцы, работающие в зоне боевого соприкосновения могут получать комплектующие для дронов, для FPV, разведывательных дронов, не удаляясь от линии боевого соприкосновения. Это очень удобно. Сейчас мы хотим распространить этот опыт здесь, на море. В ближайшее время несколько частей Черноморского флота будут иметь возможность прямо здесь на месте получать комплектующие для бэков (безэкипажных катеров. — Прим. ред.) и для противодействия бэкам», — сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

Также для испытаний и последующей доработки — на флот передали многоцелевой безэкипажный катер «Катран». Это новейшая разработка «Центра беспилотных систем и технологий». Бэк способен в течение длительного времени вести боевое дежурство в автономном режиме.

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