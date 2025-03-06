«Меня бросят»: Майки Мэдисон переживает расставание с Юрой Борисовым
Юра Борисов и Майки Мэдисон пообещали остаться друзьями после премии «Оскар»
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Stefanos Kyriazis/LiveMe
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После премии «Оскар» знаменитости разъедутся по разным странам.
Лауреат премии «Оскар» актриса Майки Мэдисон взяла со своего коллеги по фильму «Анора» Юры Борисова обещание остаться друзьями. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter.
С Юры Борисова, одного из партнеров по ленте «Анора», артистка взяла обещание навсегда остаться друзьями. По словам Майки, за несколько месяцев съемок и промокомпании картины задействованные в фильме актеры сдружились. Но теперь, когда все закончилось, участники проекта разъедутся по разным городам и континентам.
«В каком-то извращенном смысле я подумала: «Да, теперь они все меня бросят! Я не смогу больше видеться со своими друзьями, которые живут в других странах», — призналась Мэдисон.
Фильм «Анора» с участием Юры и Майки был награжден в пяти номинациях на премии «Оскар» и стал лучшим фильмом года. Борисов тоже боролся за заветную статуэтку, но уступил ее актеру Кирану Калкину.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыта стоимость платья жены Юры Борисова на афтепати «Оскара».
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