«Меня бросят»: Майки Мэдисон переживает расставание с Юрой Борисовым

После премии «Оскар» знаменитости разъедутся по разным странам.

Лауреат премии «Оскар» актриса Майки Мэдисон взяла со своего коллеги по фильму «Анора» Юры Борисова обещание остаться друзьями. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter.

С Юры Борисова, одного из партнеров по ленте «Анора», артистка взяла обещание навсегда остаться друзьями. По словам Майки, за несколько месяцев съемок и промокомпании картины задействованные в фильме актеры сдружились. Но теперь, когда все закончилось, участники проекта разъедутся по разным городам и континентам.

«В каком-то извращенном смысле я подумала: «Да, теперь они все меня бросят! Я не смогу больше видеться со своими друзьями, которые живут в других странах», — призналась Мэдисон.

Фильм «Анора» с участием Юры и Майки был награжден в пяти номинациях на премии «Оскар» и стал лучшим фильмом года. Борисов тоже боролся за заветную статуэтку, но уступил ее актеру Кирану Калкину.

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