В Москве создали центр биометрических испытаний

В столице начинает работу Единый центр биометрических испытаний. Он будет заниматься исследованиями, пилотированием и оценкой решений с применением видеоаналитики. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель vэра Москвы.

«Технологии компьютерного зрения используются в любом современном мегаполисе. Москва активно изучает лучшие практики и внедряет их для решения городских задач. Центр объединит ведущих экспертов и игроков российского рынка в этой сфере, что позволит повысить качество сервисов и расширить область их применения», — рассказала Наталья Сергунина.

Центр создан в рамках соглашения столичного Департамента информационных технологий и Русского биометрического общества. Ранее, в 2021 году, Москва совместно с обществом разработала собственную систему рейтингования алгоритмов видеоаналитики.

Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

На новой площадке планируют проводить научные исследования, испытывать и оценивать различные продукты, а также вести открытый диалог с представителями делового сообщества.

«Особенностью центра является открытость всех протекающих процессов. В нем будут разрабатывать программы и методики испытаний с учетом требований национальных стандартов, тестировать алгоритмы для различных сценариев применения с последующей публикацией результатов в открытом доступе. Запуск такого центра компетенций является важнейшим шагом для развития этого ИТ-направления», — отметил директор Русского биометрического общества, председатель технического комитета по стандартизации ТК 098 «Биометрия и биомониторинг» Данила Николаев.

Сегодня Москва — один из лидеров по внедрению технологий компьютерного зрения. Город широко использует их в жилищно-коммунальном хозяйстве, в качестве одного из способов оплаты проезда в метро и других сферах. Например, алгоритмы помогают находить людей, пропавших без вести.