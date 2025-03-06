Взрыв произошел в ТЦ «Свиблово» в Москве

Взрыв произошел в торговом центре «Свиблово» на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Снежная в отделении банка, как сообщил источник 5-tv.ru.

Фото: 5-tv.ru

Открытого возгорания, по словам очевидца, нет, но в здании выбило стекла. По предварительным данным, в отделении взорвался банкомат. Все экстренные службы работают на месте.

О пострадавших в данный момент не сообщается. С места происшествия удалось самостоятельно эвакуироваться двум посетителям банка и четырем сотрудникам отделения.