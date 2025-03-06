Стала известна причина госпитализации Алана Гаглоева

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 48 0

Президент Южной Осетии Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом

Стала известна причина госпитализации Алана Гаглоева

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Президент Южной Осетии был доставлен в больницу в Северной Осетии.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику Северной Осетии. Причиной стал гипертонический криз. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на его пресс-секретаря Наталью Босикову.

Ранее пресс-секретарь Гаглоева сообщила, что он находится в медицинском учреждении во Владикавказе.

«Им занимаются врачи. Он поехал во Владикавказ, сейчас находится на медицинском обследовании», — сказала она в беседе с 5-tv.ru.

Подробностей о состоянии 44-летнего политика не приводится.

До этого в СМИ и Telegram-каналах распространяется информация, что президент южнокавказской страны попал в больницу с подозрением на инфаркт.

Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с 24 мая 2022 года.

Он также в 2017 году принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата, но занял лишь третье место, набрав 10,17% голосов.

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