Стала известна причина госпитализации Алана Гаглоева
Президент Южной Осетии Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент Южной Осетии был доставлен в больницу в Северной Осетии.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику Северной Осетии. Причиной стал гипертонический криз. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на его пресс-секретаря Наталью Босикову.
Ранее пресс-секретарь Гаглоева сообщила, что он находится в медицинском учреждении во Владикавказе.
«Им занимаются врачи. Он поехал во Владикавказ, сейчас находится на медицинском обследовании», — сказала она в беседе с 5-tv.ru.
Подробностей о состоянии 44-летнего политика не приводится.
До этого в СМИ и Telegram-каналах распространяется информация, что президент южнокавказской страны попал в больницу с подозрением на инфаркт.
Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с 24 мая 2022 года.
Он также в 2017 году принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата, но занял лишь третье место, набрав 10,17% голосов.
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