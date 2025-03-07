«Привет врагу и предателю»: квартиру рэпера Noize MC* подожгли в Москве

При этом соседи заявили, что хозяйкой квартиры на самом деле является девушка артиста, а не он сам.

В Москве банда Пианиста подожгла дверь квартиры, владельцем которой, предположительно, является музыкант Noize MC* (Иван Алексеев). Кадрами с места происшествия поделился источник 5-tv.ru.

К тому же на стене у входа в жилое помещение пироманы оставили послание для его хозяина.

«Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста», — написали черной краской поджигатели с левой стороны от двери.

Анонимные злоумышленники рассказали, что причиной незаконного акта стало выступление певца на концерте в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.

По заявлениям соседей, в действительности в квартире проживает девушка певца, она же и является хозяйкой помещения. Однако в полицию с заявлением о поджоге обратился третий человек — непохожий на Noize MC* мужчина, который назвался владельцем.

В 2024 году на выступлении в Испании рэпер Noize MC* был одет в футболку с символикой нацбатальона. На кадрах с мероприятия, которыми поделились пользователи соцсети, видно, что один из фанатов исполнителя раскрыл флаг террористической организации в толпе, на что музыкант распахнул рубашку, а под ней оказалась эмблема «Азова»**. На данный случай обратили внимание активисты патриотического движения «Зов народа». Они потребовали включить рэпера в список террористов и экстремистов на территории Российской Федерации.

До этого, в ночь на 26 февраля, банда Пианиста провернула ту же схему с поджогом двери квартиры солиста группы «Би-2» Левы Би-2* (настоящее имя — Егор Бортник). Поджигатели оставили послание на стене, а свои действия назвали подарком на 23 Февраля. Также злоумышленники обвинил музыканта в финансировании ВСУ и акцентировали внимание, что исполнитель «поднялся за счет русской публики».

Ранее, писал 5-tv.ru, дверь в квартиру Левы* из группы «Би-2» подожгли.

* — признан в РФ иноагентом

** — признан террористической организацией и запрещен в РФ.