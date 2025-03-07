Псевдокурьеры: к 8 Марта активизировались мошенники

Новую схему обмана перед 8 Марта придумали мошенники. Аферисты звонят женщинам и сообщают, будто те выиграли букет цветов. Получить подарок просто — нужно лишь сказать «оператору» адрес и код из СМС. Он, якобы, для курьера. Но на самом деле это пароль для входа на Госуслуги.

Как только цифры доходят до мошенников, связь резко обрывается, деньги с карт пропадают, а пароль от портала меняется на новый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый способ мошенничества раскрыли в России. В аэропортах страны злоумышленники массово начали создавать фейковые точки доступа к Wi-Fi!

На первый взгляд от настоящих их не отличишь — они практически полностью маскируются под название аэровокзала. Вот только подключившись к ним, можно лишиться денег и аккаунтов в социальных сетях. Случаи уже зафиксированы в Красноярске, Москве, Уфе.