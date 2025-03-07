Псевдокурьеры: к 8 Марта активизировались мошенники

Эфирная новость 17 0

Они обещают бесплатный букет цветов за код из СМС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новую схему обмана перед 8 Марта придумали мошенники. Аферисты звонят женщинам и сообщают, будто те выиграли букет цветов. Получить подарок просто — нужно лишь сказать «оператору» адрес и код из СМС. Он, якобы, для курьера. Но на самом деле это пароль для входа на Госуслуги.

Как только цифры доходят до мошенников, связь резко обрывается, деньги с карт пропадают, а пароль от портала меняется на новый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый способ мошенничества раскрыли в России. В аэропортах страны злоумышленники массово начали создавать фейковые точки доступа к Wi-Fi!

На первый взгляд от настоящих их не отличишь — они практически полностью маскируются под название аэровокзала. Вот только подключившись к ним, можно лишиться денег и аккаунтов в социальных сетях. Случаи уже зафиксированы в Красноярске, Москве, Уфе.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.57
-0.22 96.60
0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:36
Псевдокурьеры: к 8 Марта активизировались мошенники
8:17
Таких женщин надо носить на руках: какие черты лица выдают идеальную жену
8:16
Язык цветов: как по подаренному на 8 Марта букету определить характер мужчины
8:10
«Привет врагу и предателю»: квартиру рэпера Noize MC* подожгли в Москве
7:40
За ночь силы ПВО России сбили 39 украинских дронов
7:30
Австралийский «овощной» оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской