В природном парке на Кубани вспыхнул пожар

Сухая трава загорелась на песчаной косе недалеко от Анапы.

Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Крупный пожар вспыхнул на территории природного парка в Краснодарском крае.

Сухая трава загорелась на песчаной косе неподалеку от Анапы и пламя стремительно распространялось.

За считанные минуты огонь охватил около трехсот квадратных метров.

Первыми к тушению приступили волонтеры, им удалось сбить несколько очагов. А прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

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