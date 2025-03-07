В природном парке на Кубани вспыхнул пожар

Крупный пожар вспыхнул на территории природного парка в Краснодарском крае.

Сухая трава загорелась на песчаной косе неподалеку от Анапы и пламя стремительно распространялось.

За считанные минуты огонь охватил около трехсот квадратных метров.

Первыми к тушению приступили волонтеры, им удалось сбить несколько очагов. А прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.