«Поблажек не будет»: как Алексей Воробьев живет после инсульта

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 48 0

Воробьев заявил, что испытывает серьезные проблемы со сном после инсульта

Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В 2013 году актер попал в аварию в США.

После перенесенного в 2013 году инсульта у певца и актера Алексея Воробьева отсутствует кожная чувствительность с одной стороны тела. Об этом он рассказал в разговоре с изданием «Страсти».

Кроме того, после случившегося у Воробьева появились серьезные проблемы со сном, и он называет бессонницу «лучшим другом». Артисту удается крепко заснуть лишь тогда, когда у него больше не остается сил ни физически, ни эмоционально.

Однако певец научился справляться с данными проблемами и не позволяет себе слабости.

«Иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу», — признался он.

Воробьев заверил, что не желает жить и работать «в полноги». Поэтому он нагружает себя так, чтобы «тело и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет».

Больше десяти лет назад Алексей Воробьев попал в аварию в США, после которой у него случился инсульт. Артист отмечал, что причиной стало не ДТП — оно лишь усугубило ситуацию. Тогда выяснилось, что у Алексея открытое овальное окно в сердце, а также повышенная свертываемость крови, которая способствует появлению тромбов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Воробьев «оправдался» перед девушками, которые красятся.

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