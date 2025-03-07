Народный фронт запустил сбор для бойцов на покровском направлении

Организаторы планируют закупить на собранные средства 1000 дронов для наших военнослужащих.

Общероссийское общественное движение «Народный фронт» запускает сбор для поддержки военнослужащих на покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

В сборе под названием «1000 дронов для Покровска» смогут принять участие все желающие.

«Сейчас очень непростая обстановка у наших ребят на Покровском направлении. Противник, находясь в безвыходном положении в Курской области, начал концентрировать там свои ресурсы», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, военнослужащим в этом регионе необходимо большое количество беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что тысяча единиц беспилотников окажет существенное влияние на обстановку в зоне боевых действий.

Собранные средства пойдут на закупку разных видов беспилотников. В частности, на FPV-дроны — они способны работать в любых условиях и летать на расстояние до 20 километров, ликвидируя технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, будут закуплены дроны грузоподъемностью до десяти килограммов. Они способны переносить танковые мины и доставлять продукты на позиции бойцов ВС РФ.

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