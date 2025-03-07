Народный фронт запустил сбор для бойцов на покровском направлении

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Народный фронт запустил сбор для бойцов на покровском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

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Организаторы планируют закупить на собранные средства 1000 дронов для наших военнослужащих.

Общероссийское общественное движение «Народный фронт» запускает сбор для поддержки военнослужащих на покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

В сборе под названием «1000 дронов для Покровска» смогут принять участие все желающие.

«Сейчас очень непростая обстановка у наших ребят на Покровском направлении. Противник, находясь в безвыходном положении в Курской области, начал концентрировать там свои ресурсы», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, военнослужащим в этом регионе необходимо большое количество беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что тысяча единиц беспилотников окажет существенное влияние на обстановку в зоне боевых действий.

Собранные средства пойдут на закупку разных видов беспилотников. В частности, на FPV-дроны — они способны работать в любых условиях и летать на расстояние до 20 километров, ликвидируя технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, будут закуплены дроны грузоподъемностью до десяти килограммов. Они способны переносить танковые мины и доставлять продукты на позиции бойцов ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье.

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