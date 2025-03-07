Сразу два крупных пожара охватили Ленинский район в Нижнем Новгороде

Один из них вспыхнул в расселенном деревянном доме, расположенном в непосредственной близости от нового жилого комплекса.

Сразу два крупных пожара тушили в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Один из них вспыхнул у нового жилого комплекса.

Расселенный деревянный дом горел буквально в нескольких метров от него. Пламя быстро распространилось по ветхим перекрытиям, дымом затянуло всю округу.

Жители за тушением следили из окон, некоторые выбежали из квартир. Но пожарные не допустили распространение огня.

Почти в это же время на другой улице произошел похожий пожар. Там загорелся еще один расселенный дом. Оба возгорания потушены. Пострадавших нет.