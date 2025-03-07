«Стрем»: Митрошина перед задержанием высмеяла неплательщиков налогов

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 95 0

Митрошина перед задержанием высмеяла неплательщиков налогов

Фото, видео: Instagram*/alexandramitroshina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер направляла доход от своих курсов на счета трех ИП.

За несколько часов до ареста блогер Саша Митрошина записала видео, в котором сказала, что не платить налоги — «стрем». Это видео последнее в профиле девушки.

Блогер-миллионик Александра Митрошина была задержана сегодня на территории Краснодарского края. Уголовное дело было начато против нее в день задержания. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент неправомерный доход насчитывает более 127 миллионов рублей.

Обвиняемую в кратчайшие сроки перевезут в Москву.

Стоит отметить, что следственных действий по уголовному делу в отношении Митрошиной уже проводились в марте 2023 года. Тогда ее подозревали в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
Карты на руках Москвы: Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
20:50
RuStore более 100 млн раз установили на устройства
20:37
Россияне стали меньше пить водку: продажи крепкого алкоголя резко упали
20:22
ЦРУ задержали подозреваемого в обучении напавших на «Крокус» террористов
20:07
Сразу два крупных пожара охватили Ленинский район в Нижнем Новгороде
19:57
Табор уходит в бизнес: кто такие цыгане и чтут ли они закон

Сейчас читают

«Что я могу поделать?» — Муцениеце рассказала о своей физиологической особенности
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской