Вместо оплаченных налогов — квартира в центре Москвы: сколько стоит недвижимость Митрошиной

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 29 0

Стоимость апартаментов задержанной Митрошиной составляет примерно 150 миллионов

Вместо оплаченных налогов — квартира в центре Москвы: сколько стоит недвижимость Митрошиной

Фото: Instagram*/alexandramitroshina

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Площадь элитного жилья превышает 111 квадратных метров.

Стоимость элитных апартаментов в центре Москвы, которые принадлежат задержанной сегодня блогеру Саше Митрошиной, составляет более 150 миллионов рублей. Об этом стало известно после анализа цен на агрегаторе стоимости недвижимости в столице.

Популярного блогера обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере — одной из улик против девушки является ее элитное жилье на Большой Дмитровке, площадь которого составляет 111 квадратных метров.

Примечательно, что всего за несколько часов до ареста Александра выложила в социальных сетях ролик, в котором утверждала, что неуплата налогов — это "стрем" (неподобающее, недостойное действие — прим. Ред).

А в 2023 году Митрошину уже подозревали в неуплате налогов. Тогда в ее отношении проводили следственные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники силовых структур остановили блогера-миллионика Александру Митрошину на территории Краснодарского края.

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