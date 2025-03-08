Опасно дарить: какие цветы лучше не покупать девушке-аллергику

Аллерголог Лапа: лилии и сирень — самые аллергенные цветы
Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov, Николай
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С ними нельзя даже надолго оставаться в одной комнате.
Врач-аллерголог Людмила Лапа назвала разновидности цветов, которые вызывают самую сильную реакцию человеческого организма. Терапевт в преддверии Международного женского дня предупредила, что даже привычные многим цветы могут вызывать сильнейшие аллергические реакции.
По словам специалиста, наиболее аллергенными являются душистые, имеющие яркий запах цветы, так как в них содержится большое количество пыльцы.
«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — поясняет иммунолог в беседе с «Радио 1».
А вот самыми безопасными и гипоаллергенными цветами являются тюльпаны. Разумеется, всегда важно учитывать индивидуальные особенности человеческого организма, однако большинство людей без каких-либо проблем могут наслаждаться запахом тюльпанов и спать с ними в одной комнате.
Также весьма безопасными цветами являются ромашки, однако в них пыльцы намного больше, чем в тюльпанах, так что с ними стоит проявить некоторую осторожность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продлить жизнь цветов.
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