Опасно дарить: какие цветы лучше не покупать девушке-аллергику

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Аллерголог Лапа: лилии и сирень — самые аллергенные цветы

Опасно дарить: какие цветы лучше не покупать девушке-аллергику

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov, Николай

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С ними нельзя даже надолго оставаться в одной комнате.

Врач-аллерголог Людмила Лапа назвала разновидности цветов, которые вызывают самую сильную реакцию человеческого организма. Терапевт в преддверии Международного женского дня предупредила, что даже привычные многим цветы могут вызывать сильнейшие аллергические реакции.

По словам специалиста, наиболее аллергенными являются душистые, имеющие яркий запах цветы, так как в них содержится большое количество пыльцы.

«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — поясняет иммунолог в беседе с «Радио 1».

А вот самыми безопасными и гипоаллергенными цветами являются тюльпаны. Разумеется, всегда важно учитывать индивидуальные особенности человеческого организма, однако большинство людей без каких-либо проблем могут наслаждаться запахом тюльпанов и спать с ними в одной комнате.

Также весьма безопасными цветами являются ромашки, однако в них пыльцы намного больше, чем в тюльпанах, так что с ними стоит проявить некоторую осторожность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продлить жизнь цветов.

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